FIFA duhet t’ia paguaj Al-Hilalit mbi shtatë milionë pas lëndimit të Neymar Lëndimi i tmerrshëm i pësuar nga Neymar ndërsa ishte me kombëtaren e Brazilit mund të rezultojë që FIFA t’i duhet të paguajë mbi shtatë milionë euro Al-Hilalit. Neymar u desh të hiqej me barelë e me lot në sy pasi u dëmtua në gju gjatë ndeshjes kualifikuese të Kupës së Botës kundër Uruguait, shkruan lajmi.net.…