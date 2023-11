​FIBA ia beson Kosovës organizimin e dy garave evropiane Kosova do të organizojë Kampionatin Evropian për Shtete të Vogla në konkurrencën e femrave dhe FIBA U18 Kampionatin Evropian, Divizoni C. Pas votimit në mbledhjen e Bordit të FIBA Evropës në Gjenevë, Federata e Basketbollit e Kosovës, zyrtarisht do të organizojë dy evente madhështore evropiane në Kosovë si: FIBA Kampionati Evropian për Shtete të Vogla…