Feros s’i “dhezë” shumë rruga e fesë, publikon pesë këngë menjëherë Muaj më parë reperi gjilanas Fero njoftoi se ka lënë muzikën përfundimisht dhe se tani në fokus ka jetën në Islam. Mirëpo, me aktin e fundit Fero po vë gjithçka në pikëpyetje. Reperi ka publikuar pesë këngë të reja në bashkëpunim me reperin The Mike, në llogarinë e tij zyrtare në YouTube, duke i vene…