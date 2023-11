Feronikeli ’74 – Malisheva, formacionet zyrtare Sot do të zhvillohet ndeshja e parë e xhiros së 13-të në elitën e futbollit kosovar. Dueli i vetëm i ditës së sotme do të luhet në stadiumin ‘Rexhep Rexhepi’ në Drenas, ku Feronikeli ’74 është nikoqir i Malishevës, shkruan lajmi.net. Ndeshja do të zhvillohet me fillim nga ora 13:00. Skuadrat kanë publikuar formacionet zyrtare:…