Fero takohet me Robin Krasniqin Reperi Fero ka takuar boksierin Robin Krasniqin. Sipas pamjeve të publikuar dyshja kanë darkuar dhe në të njëjtën kohë Fero ka vizituar boksierin në sallën e boksit, shkruan lajmi.net. Fero ka publikuar një fotografi me Robinin, gjithashtu edhe çmimet që boksieri ka fituar. “Krenar me ty vëlla”, ka shkruar Fero./Lajmi.net/