Ferizaj, kampion vjeshtor në Superligën e femrave Me ndeshjet e zhvilluara të dielën ka përfunduar stinori vjeshtor në Superligën e Kosovës në hendboll (femrat). Janë luajtur 11 xhiro deri më tani, ndërsa kampion vjeshtor është Ferizaj. Skuadra nga qyteti i hendbollit ka fituar të gjitha 11 ndeshjet dhe udhëheq me 22 pikë. Në vendin e dytë është Istogu me 20 pikë. Pra…