‘Feridja’ i jep fund beqarisë, publikohen fotot e para nga dasma

Şeyma Korkmaz dhe Cüneyt Mete kanë kurorëzuar dashurinë e tyre me martesë, shkruan lajmi.net.
Në rrjete sociale, çifti kanë publikuar fotografitë e para nga dasma, ku aktorja dukej për mrekulli në fustanin e bardhë.
Për ndryshe, Şeyma Korkmaz tek shqiptarët u bë e njohur për rolin e Ferides në serialin ‘Më fal’, kurse Cüneyt Mete aktronte në të njëjtin serial, ku kishte rolin e Xhynejtit. /Lajmi.net/
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