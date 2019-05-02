 ‘Feridja’ i jep fund beqarisë, publikohen fotot e para nga dasma – Lajmi.net
 
‘Feridja’ i jep fund beqarisë, publikohen fotot e para nga dasma
Autori: Lajmi.net EntertainmentShowBiz 20:48, 2 May 2019
Aktroja e njohur turke, Şeyma Korkmaz, i ka dhënë fund beqarisë.

Şeyma Korkmaz  dhe Cüneyt Mete kanë kurorëzuar dashurinë e tyre me martesë, shkruan lajmi.net.

Në rrjete sociale, çifti kanë publikuar fotografitë e para nga dasma, ku aktorja dukej për mrekulli në fustanin e bardhë.

Për ndryshe, Şeyma Korkmaz tek shqiptarët u bë e njohur për rolin e Ferides në serialin ‘Më fal’, kurse Cüneyt Mete aktronte në të njëjtin serial, ku kishte rolin e Xhynejtit. /Lajmi.net/

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Hiç birşey hatırlamayacaksın heyecandan dediler, insan neden en güzel anlarından biri olan nikahını hatırlamaz çok saçma! Tabi ki anı anına herşey aklımda, buda @gulizavar sayesinde. Sabah akşam saat kaç olursa olsun tüm aksiliklerde beni rahatlatan ve tüm yükü alan canım @gulizavar ve ekibi @bloomystudio 👊🏼 kocaman kocaman teşekkürler, iyi ki varsınız🙏🏼 Çok çok eğlendik🤘🏽müzikler şahneydi: @ankaramodernorkestrasi yaşsın size!!! hizmet,ilgi, alaka çok güzeldi @wyndhamankara 👍🏼 maket pastamı, hayır yalandan hiç birşey olmasın dedik ve @bigmisscake şahaneydiniz. Ve ve ve tabi ki bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımız🙏🏼🙏🏼🙏🏼öyle mutlu ettiniz ki bu günü bizimle paylaşarak🎈 Canım nedimelerim @burcumdiker @ezogm @ozge_ozyazgan @ozmz0709 #melikeözer herşeye koştu allah sizden razı olsun♥️elim kolum oldunuz🥰 ama biri de vardı ki hem erkek tarafı hem kız tarafı oldu😌 @akinemen Ve ekibi @akinvassago Saçım hayalimdeki kadar sade ve şıktı❣️ Ama kimse kusura bakmasın en şahane olan benim canım eşim 🙈en büyük teşekkür ona♥️ iyi ki hayatıma girmişsin❣️❣️❣️bir ömrü senle aşalım🙏🏼 @cuneytmete . . . Gelinlik: @igneiplikmoda – @hasanaltin_official

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