Fëmijët me sëmundje autoimune në Kosovë ende pa terapinë ‘Adalimumab’
Fëmijët të cilët janë të diagnostikuar me sëmundje autoimune janë duke u përballur me mungesën e terapisë me “Adalimumab” tash e dy muaj. Njëri nga prindërit e këtyre fëmijëve i tha KALLXO.com se mungesa e terapisë rrezikon të përkeqësoj gjendjen e fëmijës së tij. “Djali është i moshës 13-vjeçare. Terapinë e merr që 2 vite…
Lajme
Fëmijët të cilët janë të diagnostikuar me sëmundje autoimune janë duke u përballur me mungesën e terapisë me “Adalimumab” tash e dy muaj.
Njëri nga prindërit e këtyre fëmijëve i tha KALLXO.com se mungesa e terapisë rrezikon të përkeqësoj gjendjen e fëmijës së tij.
“Djali është i moshës 13-vjeçare. Terapinë e merr që 2 vite në spital, pasi që e kanë futur në Listën e Barnave Esenciale. E para dy vite e kemi siguru dorë pas dore e me çmime shumë të larta, se djali prej vitit 2022 është me imuno-terapi”- tha prindi.
Ministria e Shëndetësisë kishte thënë më 02.03.2026 se kjo terapi pritet të vij gjatë javës së kaluar, por të njëjtën prindërit e fëmijëve me sëmundje autoimune nuk e kishin pranuar as në fund të javës së kaluar.
“Shkuam edhe u kthyem, thanë që nuk ka prapë terapi”- ka thënë të premten, më 06.03.2026 njëri nga prindërit.Ministria e Shëndetësisë më 10.03.2026 ka konfirmuar se terapia me “Adalimumab” është nisur nga Gjermania për në Kosovë më 04.03.2026 dhe se ka pasur vonesa gjatë transportit, andaj liferimi i saj nuk ka ndodhur javën e kaluar.Nga Ministria, thonë për të dytën herë që liferimi i “Adalimumab” do të bëhet gjatë kësaj jave, duke lënë prindërit në pritje.Ministria e Shëndetësisë ka paralajmëruar masa ndaj operatorit ekonomik për vonesën në liferim të “Adalimumab”.
“Duke u bazuar në informatat e pranuara nga menaxheri i kontratës lidhur me produktin në fjalë, dëshirojmë t’ju njoftojmë se prodhuesi na ka informuar se produkti është nisur nga Gjermania më datë 04.03.2026. Aktualisht jemi në pritje të pranimit të këtij furnizimi, dhe sipas informatave nga operatori ekonomik, liferimi pritet të realizohet brenda kësaj jave. Vonesa e krijuar lidhet me procedurat e transportit, të cilat janë përgjegjësi e prodhuesit”- kanë deklaruar nga ky institucion.
Sistemi imunitar i personave me sëmundje autoimune përveç që sulmon viruset, ai sulmon edhe qelizat dhe indet e vet trupit duke shkaktuar inflamacion dhe dëmtime në organe të ndryshme si zorrë, nyje e sy.
Kjo sëmundje trajtohet me ‘Adalimumab’ e cila arrin të ulë inflamacionin dhe parandalon dëmtimet në trupin e pacientit.Terapia me ‘Adalimumab’ për këta pacient sigurohet nga Ministria e Shëndetësisë, ndërsa sëmundja që trajton ky ilaç është në listën e sëmundjeve të rralla, sipas MSh-së në Kosovë.
Kjo terapi e cila merret dy herë në muaj, në treg, prindi thotë se kushton mbi 200 euro por që në rast komplikimi të sëmundjes, terapia merret edhe një herë brenda javës.
“Terapi nuk ka që dy muaj përafërsisht. Terapinë po e sigurojmë në treg si të mundemi duke bredh nëpër farmaci ose po ngelet fëmija pa terapi. Një terapi ka kosto 240 euro e sipër. Kur komplikohet sëmundja, kur sulmohet imuniteti, terpia jepet edhe çdo javë që i bie 480 euro, e ajo ndodh shumë shpesh, p.sh. djali jem sa e sa herë me muaj e ka marrë një terapi në javë”- tha prindi në kushte anonimiteti për KALLXO.comMinistria e Shëndetësisë e cila është përgjegjëse për sigurimin e kësaj terapie, më 29.12.2025 kishte dhënë tender në vlerë mbi 536 mijë e 500 euro për blerjen e Adalimumab 40mg shiring.Sipas dosjes së tenderit maksimumi i afatit për liferim është 30 ditë që nga data e dhënies së tenderit.