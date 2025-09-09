Federata suedeze ndalon komentet e tifozëve në faqen zyrtare pas humbjes nga Kosova
Sport
Suedia pësoi një disfatë të hidhur kundër Kosovës në kualifikueset e Kupës së Botës. Kosova fitoi 2–0 dhe “Blågult” tani kanë një pikë nga dy ndeshje të zhvilluara.
Pas ndeshjes, ekipi kombëtar i ndaloi tifozët e zhgënjyer suedezë të komentonin për humbjen.
Në Instagram, llogaria zyrtare e ekipit kombëtar postoi një fotografi me rezultatin përfundimtar dhe komentet e zemëruara vërshuan. Pas një kohe të shkurtër, ata vendosën t’i çaktivizonin komentet.
“Për shkak të angazhimit të madh dhe komenteve të shumta në këtë postim, mundësia për të komentuar do të mbyllet gjatë periudhës kur nuk kemi staf dhe mund ta moderojmë postimin. Mundësia për të komentuar në këtë postim do të hapet përsëri më 9/9 në orën 9:00”, shkruan ekipi kombëtar./kp