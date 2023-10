Federata e Futbollit e Kosovës iu ka bashkuar fushatës sensibilizuese të Komunës së Prishtinës “Prishtina Rozë”, në luftën kundër kancerit të gjirit.

Në derbin e javës së 9-të në Superligë, ndërmjet Prishtinës dhe Ballkanit në stadiumin “Fadil Vokrri”, futbollistët e të dyja skuadrave para fillimit të ndeshjes kanë defiluar me fanellat e kësaj fushate.

“Kësisoj edhe futbolli është bërë pjesë e fushatës, e cila ka për qëllim sensibilizimin e qytetareve mbi kancerin e gjirit dhe rëndësinë e kontrollave tek mjeku, pasi diagnostikimi i hershëm ndihmon në luftën ndaj kësaj sëmundje dhe shpëton jetë. I pranishëm ishte edhe dr. Izet Sadiku, drejtor i Shëndetësisë në Komunën e Prishtinës. Bashkë për shëndetin! Bashkë kundër kancerit të gjirit! Për mua, për ty, për të gjithë!”, ka shkruar Federata e Futbollit e Kosovës në një postim në rrjetet sociale me fotografi nga paraqitja e futbollistëve me fanellat me mbishkrimin “Prishtina Rozë”. /Lajmi.net/