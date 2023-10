FC Prishtina 01 sot merr rrugë për në Lituani FC Prishtina 01 si kampione e Kosovës në futsall,pasi kaloi raundin paraeliminator të Ligës sëlKampionëve, tani do të luajë Main Raund. Sot (e hënë) skuadra do të udhëtojë për në Lituani, ku do të luajë më datat 25, 26 dhe 28 tetor. Kaunas Zalgirisit (Lituani), Kampuksen Dynamos (Finlandë) dhe Ael Limassol (Qipro) janë kundërshtarët tanë…