FC Prishtina 01 barazon me Dobovecin, Benfica triumfoi kundër Kairatit Prishtina 01 ka barazuar 3:3 me Dobovec në kuadër të rrethit të dytë në Elite Stage të Ligës së Kampionëve në futsall. Mysafirët shënuan dy gola për një minutë me anë të Pasaricek dhe Knezevic (5’,6’). Prishtina 01 u kundërpërgjigj me anë të Maxharrajt, duke shënuar në minutën e tetë me një asistim te Selmanajt.…