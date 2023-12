FBK-ja organizoi vizita në qendra të fëmijëve në vende të ndryshme të Kosovës Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK), në bashkëpunim me klubet dhe sponsorët ka organizuar vizita në qendra të fëmijëve në vende të ndryshme të Kosovës. Këtë udhëtim me shumë dashuri e filluam në SOS Fshat në Prishtinë në bashkëpunim me KB Sigal Prishtina, KBF Prishtina dhe sponsorin Prince Caffe. Fëmijët patën rastin të takohen me…