FBI: Epstein financoi organizata të lidhura me ushtrinë izraelite

Dokumentet e FBI-së të publikuara në faqen e internetit të Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së tregojnë se pedofili Jeffrey Epstein financoi grupin Miqtë e Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (FIDF) dhe organizatën e ndërtimit të vendbanimeve Fondi Kombëtar Hebraik (JNF).
Analiza e të ardhurave dhe transfertave në organizatat e përjashtuara jo-bamirëse, e publikuar nga FBI, tregon se abuzuesi seksual i dënuar financoi FIDF-në, e cila “mbledh fonde për ushtarët dhe veteranët e Forcave Mbrojtëse të Izraelit në detyrë aktive”.
Në faqen e saj të internetit, FIDF thotë se “financon programe për ushtarët luftarakë që synojnë lehtësimin e stresit financiar, pasigurisë ekonomike ose shpërqendrimit, duke u lejuar mendjeve të tyre të përqendrohen tërësisht në misionet komplekse ushtarake në fjalë”.
Organizata gjithashtu “lidh personalisht një donator me një brigadë të zgjedhur për të ofruar mbështetje kritike”.
Në vitin 2008, gazeta Page Six në pronësi të New York Post, raportoi se Epstein, ndërsa ishte në Izrael, bëri një “turne në bazat ushtarake me kryetarin e grupit, Benny Sahbtai, dhe gjithashtu u takua me shkencëtarë izraelitë.
Sipas dokumenteve të FBI-së, Epstein financoi gjithashtu organin më të madh të ndërtimit të vendbanimeve në Palestinë, Fondin Kombëtar Hebraik (JNF).
Epstein, i cili kishte lidhje të ngushta me shumë figura izraelite, priti gjithashtu miliarderin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sultan Ahmed bin Sulayem, CEO i operatorit ndërkombëtar të portit të Dubait, DP World, në ishullin e tij privat në Karaibe, Little Saint James.
Ehud Barak, i cili ishte kryeministër i Izraelit midis viteve 1999 dhe 2001, u bashkua me Epstein në vitin 2015 – shumë kohë pasi ai u dënua për herë të parë si shkelës seksual – për të financuar Reporty Homeland Security, një startup të kryesuar nga Barak dhe që tani është riemëruar Carbyne.
Pavarësisht minimizimit të marrëdhënies së tij me Epstein, emri i Barakut sjell 4,078 rezultate në dosje.
Dosje të tjera të publikuara së fundmi zbulojnë se Epstein dhe Barak, i cili shërbeu gjithashtu si ministër i mbrojtjes midis viteve 2007 dhe 2013, kishin një marrëdhënie të gjatë.