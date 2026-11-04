FANTASTIKE! Lojtari i Shqipërisë, Stavro Pilo i shënon gol Real Madridit, çmendet Athina! (VIDEO)
AEK-u i Athinës është duke i shkaktuar kokëçarje Real Madridit, në ndeshjen e vlefshme për fazën e grupeve në Ligën e Kampionëve. Rezultati momental është 2:2, transmeton lajmi.net. Golin e dytë për ekipin grek e shënoi mbrojtësi i kombëtares së Shqipërisë, Stavro Pilo në minutën e 75-të, pas një kundërsulmi të shpejtë të AEK-ut. Por,…
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AEK-u i Athinës është duke i shkaktuar kokëçarje Real Madridit, në ndeshjen e vlefshme për fazën e grupeve në Ligën e Kampionëve.
Rezultati momental është 2:2, transmeton lajmi.net.
Golin e dytë për ekipin grek e shënoi mbrojtësi i kombëtares së Shqipërisë, Stavro Pilo në minutën e 75-të, pas një kundërsulmi të shpejtë të AEK-ut.
Por, epërsia e grekëve nuk zgjati shumë. Pas tre minutave, Real Madrid barazoi rezultatin me anë të Mbappes./lajmi.net/