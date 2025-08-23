FANTASTIKE: Fisnik Asllani zgjidhet “Lojtari i Ndeshjes” në debutimin e tij në Bundesliga

Një debutim ëndrrash për sulmuesin kosovar, Fisnik Asllani, në elitën e futbollit gjerman! 23-vjeçari ka shkëlqyer në ndeshjen e parë të sezonit në Bundesliga me fanellën e Hoffenheim, duke shënuar një gol dhe dhënë një asist në fitoren 1:2 ndaj kampionëve në fuqi, Bayer Leverkusen. Asllani fillimisht barazoi rezultatin në minutën e 25-të me një…

Sport

23/08/2025 17:53

Një debutim ëndrrash për sulmuesin kosovar, Fisnik Asllani, në elitën e futbollit gjerman!

23-vjeçari ka shkëlqyer në ndeshjen e parë të sezonit në Bundesliga me fanellën e Hoffenheim, duke shënuar një gol dhe dhënë një asist në fitoren 1:2 ndaj kampionëve në fuqi, Bayer Leverkusen.

Asllani fillimisht barazoi rezultatin në minutën e 25-të me një finalizim të saktë, ndërsa në pjesën e dytë asistoi për golin e Tim Lemperle në minutën e 52-të, duke përmbysur epërsinë e vendasve dhe udhëhequr ekipin drejt një fitoreje të madhe në “BayArena”, transmeton lajmi.net.

Për paraqitjen e tij mbresëlënëse, sulmuesi i Kosovës u shpall Lojtari i Ndeshjes, një vlerësim që tregon jo vetëm rëndësinë e kontributit të tij në rezultat, por edhe potencialin e tij për të qenë një emër i madh në kampionatin gjerman.

Kjo ndeshje jo vetëm që e vendos Asllanin në qendër të vëmendjes, por edhe rrit pritshmëritë për rolin e tij në përfaqësuesen e Kosovës në sfidat e ardhshme ndërkombëtare./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 23, 2025

Lajm i madh për futbollin e vajzave: Superliga e Kosovës transmetohet...

August 23, 2025

Fisnik Asllani s’ka të ndalur! Pas golit, tani asiston – Hoffenheim...

August 23, 2025

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL: Fisnik Asllani shënon për Hoffenheim në ndeshjen ndaj Leverkusenit (VIDEO)...

August 23, 2025

Real Madridi vendos një çmim të “përballueshëm” për largimin e Vinicius...

August 21, 2025

Agim Ademi uron FC Dritën pas fitores ndaj Differdange: “Vetëm një...

August 21, 2025

Drita fiton ndeshjen e parë ndaj Differdange, afër fazës grupore të...

Lajme të fundit

Anton Quni takohet me Papa Leo XIV në...

Kurti me gjuhë përçarëse – fton mërgimtarët që...

Musliu thotë se moscertifikimi i Listës Serbe ishte i domosdoshëm

Ishte me pushime në Sarandë, policia del me...