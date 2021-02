Fansat shprehen të zhgënjyer nga Justin Timberlake pasi doli dokumentari i Britney Spears

Nëse keni nevojë për një rifreskim të shpejtë, Britney dhe Justin ishin tri vjet së bashku, deri në 2002. Ishte, si një marrëveshje e madhe.

Dokumentari pastaj paraqet dy momente të mëdha pas ndarjes së tyre: Së pari, videoklipi “Cry Me A River”, ku në një pjesë të tekstit thekson sikur Britney e kishte mashtruar atë.

Së dyti, kur Justin vazhdonte të fliste për marrëdhënie seksuale me Britney. Kur e pyesin se, “A ka kryer marrëdhënie me Britney Spears?” ai qesh dhe thotë: “Mirë, unë e bëra atë”.

Sipas Britney, Timberlake ishte i vetmi person me të cilin kishte fjetur në atë kohë dhe se ka qenë e virgjër.

Rrëfimi popullor që pasoi ishte, sipas fjalëve të dokumentarit, që Justin u portretizua si ‘qendërmbrojtësi i shkollës’ ndërsa Britney si ‘mësuesja e shkollës së mesme’ që mbante përgjegjësinë për ndarjen.

Një numër i madh kanë kërkuar që 40 vjeçari Justin Timberlake të kërkojë falje për njollosjen e imazhit të Britney pas ndarjes së tyre në 2002./Lajmi.net/

Watching this Britney doc and YES 2021 in the year we publicly acknowledge that Justin Timberlake LAUNCHED HIS CAREER BY SLUT-SHAMING BRITNEY. He completely capitalized on their private relationship. Dickhole. #FramingBritneySpears

I’m watching #FramingBritneySpears and I said this 20 years ago and I’ll say it again….Justin Timberlake is trash. Unfortunately he’s a white straight male who will continue to get a hall pass for his bullshit. #FreeBritney pic.twitter.com/q6G4bz2wil

— N△NCY L ‎ (@xonancy) February 6, 2021