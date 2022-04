Fansat e Liverpool do të duartrokasin në minutën e shtatë si shenjë ngushëllimi për vdekjen e djalit të Ronaldos

Fansat e Liverpoolit do të duartrokasin në minutën e shtatë të ndeshjes ndaj Manchester United, si shenjë ngushëllimi për vdekjen e djalit të Cristiano Ronaldos.

Portugezi, përmes një njoftimi në rrjetet sociale, njoftoi dje se i vdiq njëri nga binjakët.

Ronaldo dhe Georgina po prisnin të bëheshin prindër përsëri, por jo gjithçka shkoi sipas planit. Foshnja e vogël ndërroi jetë, transmeton lajmi.net.

Duke marrë shkas pikërisht nga kjo situatë, fansat e “Të Kuqve” do të solidarizohen me 37-vjeçarin dhe familjen e tij, pikërisht me anë të këtij gjesti.

Manchester United dhe Liverpool do të luajnë sonte, më fillim nga ora 21:00, në kuadër të Premier Leagues. /Lajmi.net/