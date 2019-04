Fansat e Beyonces pjesë e klipit të ri të saj?

Beyonce u jep mundësi të gjithve të jenë pjesë e koreografisë së saj.

Beyonce ditë më parë publikoi këngën e saj të re të titulluar ‘Before I Let Go’, shkruan lajmi.net.

Dhuratë për fansat e saj mund të jetë ‘CHALLANGE’ që reperja nga SHBA ka krijuar ku të gjithë ndjekësit e saj mund të garojnë për të marrë pjesë ne klipin e saj te ri.

Kënga ‘Let I Let Go’ nga Beyonce ka zgjuar interesim të madh te fansat e saj dhe pritet ta marrë një hov edhe më të madh me garën e saj, ku mijëra ndjekës i kanë dërguar mesazhe duke vallëzuar në stile të ndryshme me ‘hashtag’ ‘Before I Let Go’.

Këto video të fansave të këngëtares, ka gjasë të mblidhen në një video të vetme për videoklipin e këngës “Before I Let Go”. /Lajmi.net/