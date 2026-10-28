​Familjarët e Arlinda Zekajt kundër akteve të dhunës në protestë: Mos prishni, këto janë tonat

Familjarë të gruas së vrarë në Vitomiricë të Pejës, Arlinda Zekajt, që po marrin pjesë në protestën kundër vrasjes së grave, u bënë thirrje protestuesve të mos eskalojnë në dhunë. “Mos prishni, këto janë tonat. Nuk duam dhunë na. Nuk jemi dalë me thy na”, dëgjohen familjarët duke thënë në protestë. Në protestën në Prishtinë…

Lajme

28/10/2026 18:33

Familjarë të gruas së vrarë në Vitomiricë të Pejës, Arlinda Zekajt, që po marrin pjesë në protestën kundër vrasjes së grave, u bënë thirrje protestuesve të mos eskalojnë në dhunë.

“Mos prishni, këto janë tonat. Nuk duam dhunë na. Nuk jemi dalë me thy na”, dëgjohen familjarët duke thënë në protestë.

Në protestën në Prishtinë po kërkohet drejtësi dhe përgjegjësi institucionale për vrasjen e Arlinda Zekajt.

Artikuj të ngjashëm

October 28, 2026

Sveçla takohet me zyrtarin e lartë të BE-së, në fokus migrimi...

October 28, 2026

“Procesi të zhvillohet në frymën e demokracisë” Nga PDK ende s’bëhen...

October 28, 2026

Mirjeta Zeka e zhdukur prej 7 vjetësh, vëllai: Bashkëshorti u lajmërua...

October 28, 2026

Kryeziu pas vrasjes së Arlindës: Duhet të ketë dorëheqje, politikanët kanë...

October 28, 2026

Trump: Takimi mes Putin dhe Zelenskyt do të mbahet shumë shpejt

October 27, 2026

Izraeli shënon pjesëmarrjen më të lartë të votuesve që nga fillimi...

Lajme të fundit

Sveçla takohet me zyrtarin e lartë të BE-së,...

“Procesi të zhvillohet në frymën e demokracisë” Nga...

Mirjeta Zeka e zhdukur prej 7 vjetësh, vëllai:...

Kryeziu pas vrasjes së Arlindës: Duhet të ketë...