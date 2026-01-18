Familja nga Obiliqi fajëson qytetarët për vërshimet, bllokuan shtratin dhe urat e Sitnicës
Në komunën e Obiliqit, në rrugën “Hivzi Sulejmani”, një familje ka pësuar dëme të konsiderueshme materiale si pasojë e vërshimeve që kanë ndodhur në fillim të këtij viti. Për shkak të vërshimeve, familjes Kajtazi i është rrëzuar edhe një pjesë e murit rrethues të oborrit të shtëpisë.
I dëmtuari Driton Kajtazi, thotë se përveç vërshimeve, dëmet janë shkaktuar edhe nga bllokimi i urave në lumin “Sitnica” dhe hedhja e dheut në shtratin e tij, gjë që ka penguar rrjedhjen normale të ujit.
Kajtazi ka deklaruar për KosovaPress, se si pasojë e kësaj situate, i është dëmtuar kuzhina, derisa mjetet tjera të vendosura në të nuk funksionojnë. Sipas tij, vlera e dëmeve materiale arrin rreth tetë mijë euro.
Ai ka bërë të ditur se të hënën do t’i drejtohet Komunës së Obiliqit, ku do të dorëzojë dëshmitë për dëmet e shkaktuara dhe do të paraqesë ankesë për mbylljen e urave dhe kanaleve.
“Kuzhina, podi, garazhda, muri është rrëzuar, tek garazhat është qarë prej vërshimeve dhe uji çdo vit po na merr… 00:45 Jo ende nuk kemi qenë në komunë, të hënën, i kemi fotografuar disa sende që na ka bë dëm. Nuk është puna e parave, por që po na dëmton neve uji, puna vërshimeve, që i kanë mbyllur urat, nuk janë hapur kanalet, nuk janë pastruar, për ata na merr uji se nuk ka kah të shkoj.. Është prishur kuzhina, shporeti, frigoriferi”, ka thënë Kajtazi.
Ai ka kërkuar nga komuna që të ndërmarrë masa për zgjidhjen e këtij problemi, duke theksuar se shkaktar i situatës është faktori njeri.
“Shuma e dëmeve është 7- 8 mijë se kuzhinë 350 euro të thjeshtë nuk ka, shporeti sa kushton, frigoriferi këto sene elementare të shtëpisë, ka mundur të bëj më shumë dëm por i kam hequr.. Unë pres nga komuna me rregullua këtë problem dhe mos me na ndodh më, kur ka vërshime krejt në rregull është, por këtu është shkak njeriu.. Po shihet se Zotit nuk mundemi me ia lënë fajin”, ka shtuar ai.
Pas ankesave të qytetarit, KosovaPress ka kontaktuar edhe kryetarin e komunës së Obiliqit, Halil Thaçin. Ai ka bërë të ditur se është formuar një komision i cili po merret me 19 pika problematike ku janë shënuar vërshime.
Thaçi ka deklaruar se komuna ka ndërmarrë veprime konkrete për eliminimin e deponive ilegale, duke theksuar se deri më tani janë larguar 29 të tilla në territorin e komunës së Obiliqit.
“Ne e kemi themeluar një komision i cili po merret me ndikimin e pikave kyçe për problematikat ku i kemi pasur për këto vërshime, ne jemi duke e skanuar gjendjen që vërshimet në të ardhmen mos të ndodhin, i kemi 19 pika që i kemi detektuar që janë problematika ku edhe ka pasur vërshime…1:15 Puna ime e parë si kryetar komune ka qenë anulimi i një tenderi prej 450 mijë euro që është hapur nga komuna për eliminimin e deponive ilegale dhe njëkohësisht kam thirrur në ndihmë Korporatën Energjetike dhe ne i kemi eliminuar 29 deponi ilegale në Komunën e Obiliqit. Po bëjmë përpjekje që qytetarët të vetëdijesohen dhe të mos hedhin mbeturina vend e pa vend. Kjo është një situatë e trashëguar më parë dhe gjatë mandatit tonë nuk do të ndodhin gjëra të tilla, do t’i shtojmë kujdes të veçantë shtratit të lumenjve”, ka thënë Thaçi.
Vërshimet e ditëve të para të këtij viti kanë shkaktuar dëme materiale në disa zona të Komunës së Obiliqit, veçanërisht në afërsi të lumit Sitnica./kp