Falsifikimi i parave, më të shpeshtat janë 2, 50 e 100 euro

Vendimi për të mos i pranuar monedhat 2-eurosh nga ndërmarrjet në Kosovë, me arsyetimin se janë të falsifikuara, është i paligjshëm dhe i padrejtë.

Kështu thotë avokati dhe ish-kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, Osman Havolli.

“Çështja e rregullsisë se të hollave është e rregulluar me Ligjin për Bankën Qendrore dhe me Rregulloren për Operacionet me para të gatshme, ku në mënyrë të detajuar është e parapare mënyra e pagesës së qytetarëve dhe institucioneve që duhet të pranojnë pagesa të gatshme. Me ketë dua të them që detyrim i institucioneve apo çfarëdo banke apo markete ka për obligim t’i pranoi parat e gatshme. Sa i përket rregullsisë tyre duhet të vazhdohet me procedura të mëtejme”, ka thënë Havolli.

Shoqata e Bankave të Kosovës ka bërë të ditur se cilat para false qarkullojnë më së shpeshti në tregun tonë, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve që të kenë kujdes dhe të informohen më shumë rreth rëndësisë së përdorimit të transaksioneve digjitale.

Paratë më të shpeshta të falsifikuara që qarkullojnë në tregun tonë janë: Bankënotat 50 dhe 100 euro, si dhe monedha e hekurit 2 euro.

Rreth 166 bankënota prej 100 eurosh kanë qarkulluar, 235 bankënota prej 50 eurosh,

Monedhat e hekurit më të shpeshta që kanë qarkulluar janë 2 euro dhe 1 euro, në total 60 211 euro në vitin 2022.

Vitin e kaluar, Agjencia e Kosovës për Forenzikë ka trajtuar 187 raste të monedhave të falsifikuara,RTK.

“Gjatë vitit 2022 janë ekspertuar 187 raste me gjithsej 12.064 monedha metalike euro dhe nga ekspertimi i tyre rezulton se monedha metalike në vlerë 2 euro është më e falsifikuara, me gjithsej 8.527 copë”.

Nga Policia e Kosovës kanë njoftuar se gjatë vitit 2021 kanë iniciuar dhe trajtuar 866 raste të falsifikimit të parave, ndërsa gjatë vitit 2022 janë raportuar 805 raste.