“Faleminderit, faleminderit, faleminderit” – Hoti ikë nga mediat, s’flet për votimin që e mbajti Abdixhikun kryetar të LDK-së (VIDEO)

Në Kuvendin e Punës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, shumica e delegatëve vendosën ta mbajnë Lumir Abdixhikun në krye të partisë, duke i dhënë kështu mbështetje për një mandat të ri. Pas përfundimit të votimit, delegatët dolën për një pauzë nga salla, ndërsa në mesin e tyre ishte edhe kundërkandidati i Abdixhikut, Avdullah Hoti, transmeton…

Lajme

31/01/2026 19:57

Në Kuvendin e Punës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, shumica e delegatëve vendosën ta mbajnë Lumir Abdixhikun në krye të partisë, duke i dhënë kështu mbështetje për një mandat të ri.

Pas përfundimit të votimit, delegatët dolën për një pauzë nga salla, ndërsa në mesin e tyre ishte edhe kundërkandidati i Abdixhikut, Avdullah Hoti, transmeton lajmi.net.

Kur u pyet nga gazetarët mbi rezultatin, Hoti u shpreh thjesht: “Faleminderit, faleminderit, faleminderit.”

Nga gjithsej 300 delegatë të pranishëm, 164 votuan kundër dorëheqjes së Abdixhikut, duke konfirmuar qëndrimin e tij si kryetar, ndërsa 136 votuan pro./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 31, 2026

Xhafer Tahiri befason: Sot e konfirmuam kryetarin, dhamë votën nga dashnia...

January 31, 2026

Abdixhiku: Tani na duhet maturi dhe bashkim, jo triumf

Lajme të fundit

Xhafer Tahiri befason: Sot e konfirmuam kryetarin, dhamë...

Abdixhiku: Tani na duhet maturi dhe bashkim, jo triumf

“Asnjë anëtar nuk do të mbajë më shumë...

Gazetari gjerman me fjalë të rënda për Osmanin:...