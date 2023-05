Fabrizio Romano: Granit Xhaka do të largohet nga Arsenali

Lajmin e ka bërë të ditur gazetari italian, Fabrizio Romano përmes një shkrimi në rrjetet sociale, transmeton Lajmi.net

Për momentin është vetëm një skuadër që është interesuar për mesfushorin shqiptar. Ajo është ekipi gjerman nga Bundesliga, Bayer Leverkusen.

Çmimi i futbollistit momentalisht është 15 milionë euro dhe cila skuadër ofron këtë shumë, mund t’i afrohet lojtarit.

Granit Xhaka ishte shumë afër të fitonte titullin më të madh në karrierë, atë të Premier League, por dështuan në fund me skuadrën “Topçinjë”./Lajmi.net/

Granit Xhaka, set to leave Arsenal at the end of the season. No negotiations over new deal and plan to part ways in June. 🚨⚪️🔴 #AFC

Bayer Leverkusen are in advanced talks to sign him — €15m fee.

Understand personal terms are almost agreed over four year deal — June 2027. pic.twitter.com/0MlyJwNwhm

