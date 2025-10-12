Exit Polli i UBO Consulting: Ilir Ferati fiton pa balotazh në Istog me 64.6%

Sot, në të gjitha Komunat e Kosovës, nga ora 07:00 në mëngjes e deri në 19:00 janë mbajtur zgjedhjet lokale. Gjatë këtyre 12 orëve, qytetarët e të gjitha komunave të Kosovës kanë dal që të zgjedhin kryetarin e tyre për katër vite. Bazuar në EXIT Pollin e realizuar nga Ubo Consulting që është transmetuar në…

12/10/2025 19:08

Sot, në të gjitha Komunat e Kosovës, nga ora 07:00 në mëngjes e deri në 19:00 janë mbajtur zgjedhjet lokale.

Gjatë këtyre 12 orëve, qytetarët e të gjitha komunave të Kosovës kanë dal që të zgjedhin kryetarin e tyre për katër vite.

Bazuar në EXIT Pollin e realizuar nga Ubo Consulting që është transmetuar në RTV Dukagjini, Istogu fitohet nga LDK, dhe kandidati për kryetar Ilir Ferati.

Rezultatet:

Ilir Ferati – LDK: 64.6%

Ali Nimanaj – PDK: 19.6 %

Astrit Bujupaj – VV: 9.7%

Ukë Blakaj – AK: 6.1%

