Exit-polli i Baton Haxhiut: Imri Ahmeti merr 52% në Lipjan

12/10/2025 19:12

Me të mbyllur vendvotimet në të gjithë Kosovën, tanimë është bërë edhe publikimi i rezultateve të para në bazë të exit-polleve.

Gazetari Baton Haxhiu dhe exit-polli i publikuar në t7 bën të ditur se rezultatet e deritanishme tregojnë:

Në bazë të këtij exit-polli del se rezultati në Komunën e Lipjanit del të jetë kësisoj:

52% LDK, kurse 32.1% ka kandidati i PDK-së Shukri Buja.

Kurse Vetëvendosje në Lipjan del të ketë marrë vetëm 14.0%./Lajmi.net/

