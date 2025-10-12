Exit-polli i Baton Haxhiut: Imri Ahmeti merr 52% në Lipjan
Me të mbyllur vendvotimet në të gjithë Kosovën, tanimë është bërë edhe publikimi i rezultateve të para në bazë të exit-polleve.
Gazetari Baton Haxhiu dhe exit-polli i publikuar në t7 bën të ditur se rezultatet e deritanishme tregojnë:
Në bazë të këtij exit-polli del se rezultati në Komunën e Lipjanit del të jetë kësisoj:
52% LDK, kurse 32.1% ka kandidati i PDK-së Shukri Buja.
Kurse Vetëvendosje në Lipjan del të ketë marrë vetëm 14.0%./Lajmi.net/