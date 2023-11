Evropiani i xhudos në Prishtinë me 50 shtete pjesëmarrëse, hyrja falas Kampionati i Hapur Evropian i xhudos do të mbahet në Prishtinë në muajin dhjetor. Pallati i Rinisë dhe Sporteve do të jetë arenë e dueleve të shumta në këtë kampionat, që nis më 16 dhjetor. Deri në 50 shtete pjesëmarrëse me mbi 100 xhudistë/e elitarë/e do të garojnë për çmimin e madh prej 300,000 euro…