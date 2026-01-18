“Evropa nuk do të shantazhohet”, thotë kryeministrja daneze pas paralajmërimeve të Trump për Grenlandën
Kryeministrja e Danimarkës, Mette Frederiksen, thotë se “Evropa nuk do të shantazhohet”, ndërsa ajo dhe udhëheqës të tjerë evropianë vazhdojnë të peshojnë përgjigjen e tyre ndaj kërcënimeve të tarifave të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për shkak të Grenlandës, ka raportuar BBC, transmeton Gazeta Express.
Trump thotë se do të vendosë taksa të reja për tetë aleatë të SHBA-së – Danimarkën, Finlandën, Francën, Gjermaninë, Holandën, Norvegjinë, Suedinë dhe Mbretërinë e Bashkuar – në shkurt nëse ata kundërshtojnë marrjen e propozuar të territorit autonom danez nga ana e tij.
Ai këmbëngul se Grenlanda është kritike për sigurinë e SHBA-së dhe nuk e ka përjashtuar marrjen e saj me forcë – një veprim që ka tërhequr kritika të gjera.
Vendet e kërcënuara me tarifa tani kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët, duke thënë se plani i Trump rrezikon një “spirale të rrezikshme në rënie”.
“Kërcënimet e tarifave dëmtojnë marrëdhëniet transatlantike”, thanë ata, duke përsëritur se “qëndrojnë në solidaritet të plotë me Mbretërinë e Danimarkës dhe popullin e Grenlandës”.
Vendet theksuan se janë “të përkushtuara për forcimin e sigurisë së Arktikut si një interes i përbashkët transatlantik” si anëtarë të aleancës ushtarake të NATO-s.
“Ne jemi të gatshëm të angazhohemi në një dialog të bazuar në parimet e sovranitetit dhe integritetit territorial, të cilat i mbështesim fort”, thuhet në deklaratë.
Veçmas, Frederiksen shkroi në Facebook: “Ne duam të bashkëpunojmë dhe nuk jemi ne ata që kërkojmë konflikt. Dhe jam i lumtur për mesazhet e vazhdueshme nga pjesa tjetër e kontinentit: Evropa nuk do të shantazhohet.”
“Është edhe më e rëndësishme që ne të qëndrojmë të vendosur në vlerat themelore që krijuan komunitetin evropian.”
Ndërkohë, Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Sir Keir Starmer, tha se kishte pasur telefonata të dielën me Frederiksen, si dhe me Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, përpara se të fliste me Trump.
Një zëdhënëse e zyrës së Starmer tha se ai kishte përsëritur qëndrimin e tij se siguria e Groenlandës ishte një përparësi për të gjithë anëtarët e NATO-s. “Ai tha gjithashtu se zbatimi i tarifave ndaj aleatëve për të ndjekur sigurinë kolektive të aleatëve të NATO-s është i gabuar”, shtoi zëdhënësja.