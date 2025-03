​Euro 2025/ Kosova U17 gati për tri sfida vendimtare

Kombëtarja U17 e Kosovës në konkurrencën e meshkujve ka nisur sot grumbullimin treditor në Kampin Nacional në Hajvali.

Përzgjedhësi Arbnor Morina, ka ftuar 20 futbollistë nga kampionati vendor dhe jashtë vendit, me të cilët ka zhvilluar stërvitjen e parë, derisa të mërkurën mbrëma do të udhëtojë për në Qipro, për ndeshjet e raundit të dytë të Ligës B në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian 2025.

Morina për ndeshjet e marsit u ka dhënë përparësi disa futbollistëve të cilët nuk kanë qenë prezent në ndeshjet kualifikuese të tetorit të kaluar të cilat u zhvilluan në Belgjikë, raporton KosovaPress.

Disa futbollistë të grumbulluar kanë shqetësime me lëndime, mirëpo Morina shpreson që ekipi i tij ta jap më të mirën me futbollistët e gjeneratës 2008, për të cilët këto janë ndeshjet e fundit para se ata të ndryshojnë grupmoshën.

Nga materialet e grumbulluara, trajneri Morina bashkë me stafin e tij kanë analizuar edhe ekipet kundërshtare me të cilat do të përballen, njofton KosovaPress.

Se janë të motivuar për t’u kthyer me rezultate pozitive nga Qipro e tha edhe futbollisti Omer Shala. E po aq pozitiv ishte edhe Besfort Hoxha i cili zyrtarisht e përfaqëson Kosovën për herë të parë.

Kosova ndodhet në Grupin e 4-të dhe për kundërshtar ka Andorrën, Qipron dhe Moldavinë.

Orari i ndeshjeve:

Kosova U17 – Andorra U17, 7 mars, ora 11:00

Kosova U17 – Moldavia U17, 10 mars, ora 11:00

Qipro U17 – Kosova U17, 13 mars, ora 15:00