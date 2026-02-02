“Ethet” e dosjes Epstein përfshijnë edhe Francën, ish-ministri i Financave në qendër të zhurmës
Pyetje të reja rreth lidhjeve ndërkombëtare të Jeffrey Epstein po ngrihen nga publikimi i fundit i dokumenteve nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, pasi ato përfshijnë referenca për një takim midis ish-ministrit francez të Financave, Bruno Le Maire dhe të dënuarit për abuzim seksual, që u vetëvra në burg. Sipas dokumenteve, Le Maire dyshohet se…
Sipas dokumenteve, Le Maire dyshohet se u prezantua me Epstein në njërën nga rezidencat e këtij të fundit, përmes ndërmjetësimit të Olivier Colom, një bashkëpunëtor i ish-presidentit francez Nicolas Sarkozy.
Informacioni vjen nga një shkëmbim e-mailesh midis Colom dhe Epstein, pa specifikuar se në cilën nga shtëpitë e financierit amerikan u zhvillua takimi.
E-mailet nuk specifikojnë kohën e takimit të supozuar. Korrespondenca specifike midis Epstein dhe Colom daton më 24 nëntor 2018, domethënë para arrestimit të ndërmjetësit të bursës në vitin 2019 dhe disa vite pas marrëveshjes që ai kishte lidhur në vitin 2008 me prokurorët federalë në Miami, e cila i kishte siguruar atij trajtim të favorshëm.
Kujtohet se Epstein kreu vetëvrasje në vitin 2019, ndërsa ishte në paraburgim.
Në të njëjtën korrespondencë, Colomb përmend se takohet rregullisht me Le Maire dhe me shefin e tij të atëhershëm të stafit, Emmanuel Moulin, i cili tani është shefi i stafit të Presidentit Emmanuel Macron. Nuk ka asnjë tregues në mesazhe se Moulin kishte ndonjë kontakt me Epstein.
As Le Maire dhe as Moulin nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment, dhe Politico raportoi se nuk ishte e mundur të gjendeshin informacionet e kontaktit të Colom.
Një figurë qendrore në politikën franceze, Le Maire po shqyrtonte një kandidim për president në vitin 2027.
Le Maire, një figurë qendrore prej kohësh në politikën konservatore franceze dhe një ish-kandidat presidencial, tani jep mësim në Universitetin e Lozanës. Edhe pse thuhet se po shqyrtonte një kandidim në zgjedhjet presidenciale të vitit 2027, imazhi i tij publik është dëmtuar ndërsa Franca përpiqet të ulë borxhin e saj publik pasi ai u largua nga ministria.
Emërimi i tij vitin e kaluar në ministrinë e forcave të armatosura shkaktoi reagime të ashpra, duke kontribuar në rrëzimin e qeverisë vetëm 14 orë pasi ajo u formua.
Me interes të veçantë është një e-mail i vitit 2013 në të cilin Colom i kërkon Epsteinit ” ide ” për mbledhjen e parave për Le Maire, të cilin ai e përshkruan si një “kandidat të ardhshëm presidencial “. Financieri përgjigjet shkurt:
“Le të takohemi dhe të flasim për këtë”.
Dokumentet përfshijnë gjithashtu shkëmbime të tjera veçanërisht provokuese midis Colom dhe Epstein. Në njërën prej tyre, financieri shkruan se është në ishullin e tij në Karaibe “me një akuarium plot me vajza “. Colom përgjigjet duke krahasuar vendin me pallatin e mbretit të Arabisë Saudite, duke komentuar se “Unë preferoj tuajin” dhe se “do të më pëlqente pamja”.
Prania e emrave në dokumente nuk nënkupton në vetvete përgjegjësi penale. Megjithatë, zbulimet ngrenë shqetësime në lidhje me gamën e gjerë të qarqeve politike dhe financiare që mbanin kontakte me Epsteinin.