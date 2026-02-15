Eskalon Benita, gjuan karrigen dhe i bërtet Klodit
Një situatë e tensionuar ka ndodhur para pak minutash në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Teksa Klodi fliste për “pëlqimin” e Benitës ndaj Toney, banorja ka shpërthyer në tone të larta, derisa shtyu edhe një karrige të cilën e kishte afër. “Ndalu mo, ndalu mo me atë pëlqim”, tha Benita, ndërsa Klodi e shikonte.…
