“Është nder të luash kundër Kroacisë, Shqipëria duhet të respektohet – Ismajli flet gjerë e gjatë për shortin dhe Kombëtaren

Mbrojtësi i Kombëtares së Shqipërisë, Ardian Ismajli në një intervistë të gjatë ka folur për shortin e Evropianit 2024 dhe Kombëtaren shqiptare.

Shqipëria është në Grupin B në Euro 2024, së bashku me Spanjën, Kroacinë e Italinë, përcjell lajmi.net.

Shqipëria do të luajë ndeshjen e saj të parë kundër Italisë në Dortmund, e më pas do të ketë një test kundër Kroacisë në Hamburg.

Ismajli beson se orari është mjaft i mirë për Shqipërinë.

“Sa i mirë mund të jetë në një grup kaq të fortë. Gjithsesi, Italia është një kundërshtar i madh për të hapur turneun. Italinë e njohim shumë mirë, dhjetë prej nesh nga kombëtarja shqiptare luajmë në Itali. Ne i njohim përmendësh. Përveç kësaj, trajneri ynë Sylvinho ka qenë dikur lojtar i Interit, së bashku me Zabaletën. Ne e njohim më së miri Italinë, nëse do të zgjidhnim orarin do ta merrja gjithmonë Italinë për ndeshjen e pare” – tha Ismajli, njofton Jutarnji List, përcjell lajmi.net.

Ismajli për ndeshjen e dytë kundër Kroacisë, ka vlerësuar reprezentacionin kroat dhe mesfushorin e tyre, Luka Modriq.

“Lojë e madhe, jam i nderuar që luaj kundër Kroacisë. Kur morëm vesh shortin isha i lumtur që takova sërish miqtë e mi. Kam kaluar pesë vite në Hajduk, njoh Vllashiqin dhe Juranoviqin, me të cilët kam luajtur në fanellën e bardhë, njoh edhe Erliqin”.

“Modriqin e vlerësoj më shumë, pa dyshim. Ai është 38 vjeç, por fusha thotë gjithçka për të. Kroacia është ende mbi supet e tij, ai është ende lojtari më i rëndësishëm”.

“Kur fituam grupin kualifikues, të gjithë na vendosën në vendin e tretë. Ata thanë se Polonia dhe Republika Çeke sigurisht që do të vazhdonin dhe ne bëmë një rezultat kundër të gjitha parashikimeve. Nuk kishim frikë nga askush, në fakt bëmë ndeshje të shkëlqyera dhe zumë vendin e parë. Prandaj edhe Kroacia duhet të na respektojë. E di që do të jetë kështu, kur të vish në Euro atëherë nuk mund të nënvlerësosh askënd. Futbolli është i tillë që një goditje ndryshon gjithçka. Ju luani për 90 minuta, ju merrni shansin tuaj dhe nëse e përdorni atë, gjithçka është e mundur”.

Ismajli tha se Armando Broja është “arma” kryesore e Kombëtares shqiptare.

“Armando Broja nga Chelsea është pasuria jonë më e fortë. Por të gjithë e dinë për të. Megjithatë, ka një lojtar për të cilin shkruhet pak, flitet pak dhe që mund të shkaktojë shumë probleme për çdo mbrojtje kundërshtare. Jasir Asani nga Gëangju i Koresë është një sulmues i shkëlqyer. Ai ka një “top” në këmbë, goditjet e tij janë “bomba” të vërteta. Pranë tyre janë Uzuni, Daku dhe Cikalleshi, tre sulmues që kaluan në Ligën Kroate të Futbollit dhe tashmë të gjithë i njohin mirë. Ne kemi atutë tona, të cilat polakët dhe çekët i kanë njohur shumë mirë dhe do t’i shihni edhe kundër Kroacisë”.

Kujt do t’i jepte avantazh Ismajli në garën e grupit?

“Do t’u jepja një avantazh të lehtë spanjollëve, ndoshta për shkak të takimeve të fundit me Kroacinë, por është mosmirënjohje të parashikosh renditjen. Favoritet shpesh pengohen, dhe grupi ynë është vërtet i vështirë dhe i paparashikueshëm. Është e rëndësishme se si do të hapet turneu, si do të përfundojë raundi i parë. Spanja është favorite në letër, por kjo nuk do të thotë asgjë. Në fund të fundit, Kroacia fitoi medalje në dy kampionatet e fundit botërore dhe këto janë rezultatet që shkaktojnë respektin më të madh të mundshëm. Megjithatë, Shqipëria ka shansin t’i prishë hesapet dikujt. Sigurisht që nuk vijmë në Gjermani për të qenë vëzhgues, dikush do të ngecë në kombëtaren tonë dhe koha do të tregojë se kush do të jetë. Është e rëndësishme vetëm që të gjithë të jemi të shëndetshëm, të kemi një atmosferë të mirë, e cila na ka hijeshi gjatë kualifikimeve dhe pastaj gjithçka është e mundur”, tha Ismajli./Lajmi.net/