Eron Gashi ylli i ri i futbollit kosovar, pret ta vesh fanellën e Kombëtares së Kosovës
Sport
Eron Gashi po vjen si një nga talentet më premtues të futbollit kosovar. Edhe pse vetëm 15 vjeç, emri i tij po bën bujë si në Kosovë, ashtu edhe në Gjermani.
Sulmuesi i krahut të majtë tashmë ka hedhur një hap të madh në karrierë, duke u grumbulluar me Kombëtaren U17 në Hajvali – një arritje që tregon potencialin e jashtëzakonshëm të tij dhe ambicien për të veshur një ditë fanellën e Kombëtares A të Kosovës.
Gashi ka ndërtuar bazat e tij futbollistike në Gjermani, falë punës së palodhshme dhe mbështetjes së trajnerëve.
Aktualisht ai luan te FC Olympia München, ku po shkëlqen dhe mban edhe shiritin e kapitenit.
Me pasionin, përkushtimin dhe synimet e qarta, Eron Gashi shihet si një nga emrat që mund të dominojë futbollin kosovar në vitet e ardhshme – një yll i ri që synon majat e futbollit botëror.