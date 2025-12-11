Eron Gashi ylli i ri i futbollit kosovar, pret ta vesh fanellën e Kombëtares së Kosovës

Eron Gashi po vjen si një nga talentet më premtues të futbollit kosovar. Edhe pse vetëm 15 vjeç, emri i tij po bën bujë si në Kosovë, ashtu edhe në Gjermani. Sulmuesi i krahut të majtë tashmë ka hedhur një hap të madh në karrierë, duke u grumbulluar me Kombëtaren U17 në Hajvali – një…

11/12/2025 12:39

Eron Gashi po vjen si një nga talentet më premtues të futbollit kosovar. Edhe pse vetëm 15 vjeç, emri i tij po bën bujë si në Kosovë, ashtu edhe në Gjermani.

Sulmuesi i krahut të majtë tashmë ka hedhur një hap të madh në karrierë, duke u grumbulluar me Kombëtaren U17 në Hajvali – një arritje që tregon potencialin e jashtëzakonshëm të tij dhe ambicien për të veshur një ditë fanellën e Kombëtares A të Kosovës.

Gashi ka ndërtuar bazat e tij futbollistike në Gjermani, falë punës së palodhshme dhe mbështetjes së trajnerëve.

Aktualisht ai luan te FC Olympia München, ku po shkëlqen dhe mban edhe shiritin e kapitenit.

Me pasionin, përkushtimin dhe synimet e qarta, Eron Gashi shihet si një nga emrat që mund të dominojë futbollin kosovar në vitet e ardhshme – një yll i ri që synon majat e futbollit botëror.

