Erion Veliaj zhvendoset në sektorin spitalor të burgut të Fierit pas ankesave për gjendjen shëndetësore
Burgu i Fierit zhvendos Erion Veliajn nga sektori A i paraburgimit në sektorin spitalor që gjendet në po të njëjtin burg. Burime pranë këtij burgu thanë se zhvendosja e Veliaj ndodhi mbas gjetjeve të KSHH-së dhe ankesave të kryebashiakut që pretendon se nuk u vlerësua gjendja e tij shëndetësore, sa kohë ai ka dëmtime në…
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Burgu i Fierit zhvendos Erion Veliajn nga sektori A i paraburgimit në sektorin spitalor që gjendet në po të njëjtin burg.
Burime pranë këtij burgu thanë se zhvendosja e Veliaj ndodhi mbas gjetjeve të KSHH-së dhe ankesave të kryebashiakut që pretendon se nuk u vlerësua gjendja e tij shëndetësore, sa kohë ai ka dëmtime në këmbë që i ka marrë në burgun e Durrësit.