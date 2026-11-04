Erion Veliaj zhvendoset në sektorin spitalor të burgut të Fierit pas ankesave për gjendjen shëndetësore

Burgu i Fierit zhvendos Erion Veliajn nga sektori A i paraburgimit në sektorin spitalor që gjendet në po të njëjtin burg. Burime pranë këtij burgu thanë se zhvendosja e Veliaj ndodhi mbas gjetjeve të KSHH-së dhe ankesave të kryebashiakut që pretendon se nuk u vlerësua gjendja e tij shëndetësore, sa kohë ai ka dëmtime në…

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04/11/2026 10:23

Burgu i Fierit zhvendos Erion Veliajn nga sektori A i paraburgimit në sektorin spitalor që gjendet në po të njëjtin burg.

Burime pranë këtij burgu thanë se zhvendosja e Veliaj ndodhi mbas gjetjeve të KSHH-së dhe ankesave të kryebashiakut që pretendon se nuk u vlerësua gjendja e tij shëndetësore, sa kohë ai ka dëmtime në këmbë që i ka marrë në burgun e Durrësit.

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