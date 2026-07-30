Erion Veliaj kërkon lirinë, më 15 shtator rishqyrtohet masa ndaj tij
Gjykata e Lartë në Shqipëri, ka caktuar datën 15 shtator për rishqyrtimin e masës së Erion Veliajt, pas rikthimit nga Gjykata Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese ia riktheu Gjykatës së Lartë shqyrtimin e kërkesës së masës së Veliajt me argumentin se duhet të arsyetohet përse nuk është e përshtatshme një masë tjetër, përveç arrestit në burg, shkruan abcnews.al.…
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Gjykata e Lartë në Shqipëri, ka caktuar datën 15 shtator për rishqyrtimin e masës së Erion Veliajt, pas rikthimit nga Gjykata Kushtetuese.
Gjykata Kushtetuese ia riktheu Gjykatës së Lartë shqyrtimin e kërkesës së masës së Veliajt me argumentin se duhet të arsyetohet përse nuk është e përshtatshme një masë tjetër, përveç arrestit në burg, shkruan abcnews.al.
Procesi gjyqësor në ngarkim të Erion Veliaj, Ajola Xoxa dhe disa të pandehurve të tjerë ndodhet në fazën e themelit.
Ndaj Veliajt, i vetmi që mbahet në masën shtrënguese “arrest në burg” , SPAK ka ngritur akuzat korrupsion pasiv në 9 episode, pastrim parash, fshehje e mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje e sendeve të paligjshme në qeli.