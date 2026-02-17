Erdogan ia uron Osmanit Ditën e Pavarësisë, rikonfirmon mbështetjen e Turqisë për Kosovën
Në njoftimin e lëshuar nga Presidenca e Kosovës, thuhet se Erdoğan ka riafirmuar mbështetja e vazhdueshme e Tuqisë për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, si dhe për avancimin e pozitës së saj në arenën ndërkombëtare, transmeton lajmi.net.
Në mesazhin e tij, Presidenti Erdoğan ka riafirmuar mbështetja e vazhdueshme e Tuqisë për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, si dhe për avancimin e pozitës së saj në arenën ndërkombëtare. Presidenti Erdoğan po ashtu thekson angazhimin e vendit të tij për paqe dhe stabilitet në rajon./lajmi.net/