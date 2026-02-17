Erdogan ia uron Osmanit Ditën e Pavarësisë, rikonfirmon mbështetjen e Turqisë për Kosovën

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan i ka dërguar letër urimi Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, me rastin e 18-vjetorit të Pavarësisë. Në njoftimin e lëshuar nga Presidenca e Kosovës, thuhet se Erdoğan ka riafirmuar mbështetja e vazhdueshme e Tuqisë për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, si dhe për avancimin e pozitës së saj…

Lajme

17/02/2026 18:05

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan i ka dërguar letër urimi Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, me rastin e 18-vjetorit të Pavarësisë.

Në njoftimin e lëshuar nga Presidenca e Kosovës, thuhet se Erdoğan ka riafirmuar mbështetja e vazhdueshme e Tuqisë për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, si dhe për avancimin e pozitës së saj në arenën ndërkombëtare, transmeton lajmi.net.
Postimi i plotë:
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, uron Presidenten Vjosa Osmani për Ditën e Pavarësisë së Kosovës
Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pranuar letër urimi nga Presidenti i Republikës së Tuqisë, Recep Tayyip Erdoğan, me rastin e 18-vjetorit të Pavarësisë.
Në mesazhin e tij, Presidenti Erdoğan ka riafirmuar mbështetja e vazhdueshme e Tuqisë për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, si dhe për avancimin e pozitës së saj në arenën ndërkombëtare. Presidenti Erdoğan po ashtu thekson angazhimin e vendit të tij për paqe dhe stabilitet në rajon./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 17, 2026

Dedaj: Sa më shumë po i mbarojnë ditët në zyrën e...

February 17, 2026

Glauk Konjufca arrin në Hagë, do të jetë pjesë e ditës...

February 17, 2026

​Kurti kërkon Gjykatë Speciale për “Sarajevo safari”: Rol thuhet të ketë...

February 17, 2026

Begaj shkruan për takimin me Osmanin: Jemi të vendosur të forcojmë...

February 17, 2026

Policia izraelite arreston imamin e xhamisë Al-Aksa në Jerusalem

February 16, 2026

Goditja e ortekut e nxjerr nga shinat trenin në Valais të...

Lajme të fundit

Ilir Shaqiri për marshin “Drejtësi, jo politikë”: Mesazhi...

Dedaj: Sa më shumë po i mbarojnë ditët...

Glauk Konjufca arrin në Hagë, do të jetë...

​Kurti kërkon Gjykatë Speciale për “Sarajevo safari”: Rol...