Erdogan dhe Starmer flasin për përshkallëzimet në Lindjen e Mesme
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, në një bisedë telefonike ka biseduar me kryeministrin britanik, Keir Starmer, duke theksuar shqetësimet për përshkallëzimin e fundit pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit.
Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë njoftoi se presidenti Erdogan në bisedën telefonike me kryeministrin britanik theksoi se Ankara po e ndjek nga afër procesin që nisi me sulmet ndaj Iranit.
“Nëse ndërhyrjet zgjaten, ato mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme për stabilitetin rajonal dhe global. Ende ka masa që mund të ndërmerren për të krijuar një platformë dialogu dhe përpjekjet tona të përqendruara te paqja vazhdojnë”, tha Erdogan gjatë bisedës telefonike.
Diskutimi përfshiu gjithashtu marrëdhëniet dypalëshe, si dhe çështje më të gjera rajonale dhe globale.
Sipas drejtorisë, Erdogan riafirmoi angazhimin e fortë të Turqisë për të thelluar bashkëpunimin me Mbretërinë e Bashkuar në të gjithë sektorët, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, si dhe tha se do të vazhdojnë hapat për të avancuar këtë bashkëpunim.