​Era Istrefi: FIFA më kërkoi ta heq foton me shqiponjën, qava shumë Të gjithë e mbajnë mend Era Istrefin ku u bë zëri i saj u bë himnit të Kampionatit Botëror “Fifa World Cup 2018”. Këngëtarja bashkëpunoi me dy yjet botërorë, Will Smith dhe Nicky Jam, në mbylljen e Kampionatit në Rusi, e cila ishte një ndër pikët kulminante të karrierës së saj.