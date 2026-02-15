Enver Hoxhaj takohet me shefen e BE-së në Mynih, flasin për Kosovën dhe integrimin në BE
Ish-ministri i Jashtëm i Kosovës dhe deputeti i Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Enver Hoxhaj, po merr pjesë në punimet e Munich Security Conference, ku gjatë ditës së sotme ka zhvilluar një sërë takimesh me zyrtarë të lartë ndërkombëtarë.
Në kuadër të konferencës, Hoxhaj u takua me Shefen për Politikë të Jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas. Në një postim në Facebook, ai theksoi se takimi u përqendrua në perspektivën evropiane të Kosovës dhe nevojën për avancimin e procesit të integrimit.
“Biseduam për të ardhmen evropiane të Kosovës, për domosdoshmërinë që vendi ynë të marrë statusin e kandidatit për anëtarësim në BE dhe për faktin se integrimi i Ballkanit Perëndimor nuk është vetëm çështje politike, por projekt strategjik për vetë Evropën. Integrimi i rajonit tonë është përmbyllja natyrore e projektit evropian.”, ka shkruar Hoxhaj.
Gjatë qëndrimit në Mynih, Hoxhaj zhvilloi gjithashtu takime me Ministrin e Financave të Norvegjisë dhe ish-Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, si dhe me deputetë të Bundestag dhe ish-ministra të jashtëm nga vende të ndryshme, përfshirë Egjiptin dhe Arabinë Saudite.