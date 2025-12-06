Enver Hoxhaj e Xhavit Haliti në tregun e Pejës, kërkojnë “çelës që e çmonton qeverinë, që ia heq shrafat”
Anëtari i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka zhvilluar sot një vizitë në tregun e Raushiqit në Pejë, së bashku me deputetin Xhavit Haliti.
Gjatë vizitës, ata janë ndalur te disa prej shitësve dhe janë përshëndetur me qytetarët që ndodheshin aty.
Në videon e publikuar në Facebook nga Hoxhaj, një moment i shkurtër është bërë veçanërisht i komentuari. Teksa po bisedonte me një shitës, Hoxhaj me humor tha.
“A ki naj çelës të madh? Po na duhet mu edhe Zekës, me çmontu qeverinë, që ia hek shrafat krejt!”, duke e shoqëruar me të qeshura.