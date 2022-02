Enca: Sonte do bëj dashuri me veten, sepse askush nuk di të bëjë dashuri siç dua unë

Siç duket këngëtarja shqiptare është nervozuar me ndjekësit që e kanë pyetur se me kë do kalojë natën sonte, shkruan lajmi.net.

Kjo ka nxit Encën të reagojë dhe të postojë një video duke treguar se për Shën Valentin ‘do bëj dashuri me veten’.

“Boll me pyetët se më kënd do të bëjë dashuri, do të bëj dashuri me vetveten për shkak së askush nuk di të bëjë dashuri siç dëshiroj unë”, ka thënë ajo me anë të një videomesazhi.

Siç kuptohet nga ajo që tha Enca sonte nata e të dashuruarve e paska gjetur vetëm.

Theksojmë se Enca shquhet për linjat e bollshme trupore me të cilat edhe merr vëmendje e komentohet jashtëzakonisht shumë./Lajmi.net/