Enca: Qani për herë të fundit sot, sepse…

Enca Haxhia ka një paralajmërim për fansat e saj.

Enca Haxhia përmes rrjeteve sociale ka bërë të ditur se po punon rreth projekteve të reja muzikore, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja përmes një postimi në Instagram njoftoi fansat se këngët e saj të reja janë ritmike.

“Mos u kthe, Mbytu per mu n’mall 🔪 Qani per here te fundit sot, se kenget e reja po vine, dhe nuk jane faaare per te qare 😂💦”, ka shkruar Enca.

Për ndryshe, projekti i fundit nga Enca Haxhia është “Baladë”, këngë kjo që u prit mirë nga publiku. /Lajmi.net/