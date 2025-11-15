Emocione të papara në Slloveni – festa e lojtarëve dhe tifozëve
Sport
Kosova ka shënuar një fitore historike sonte kundër Sllovenisë, duke siguruar kështu matematikisht fazën “Play Off” për kualifikime në Botërorin e vitit të ardhshëm.
Pas fitores 0:2, lojtarët e Kosovës kanë filluar festën me tifozët që ishin prezent, transemton lajmi.net.
Federata e Futbollit të Kosovës i ka publikuar pamjet nga ky moment feste.
Pastaj festa e madhe është zhvendosur në zhveshtore, ku futbollistët po e shijojnë këtë moment historik.
Kosova tash është 180 minuta larg Botërorit./lajmi.net/