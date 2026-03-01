Emiratet e Bashkuara Arabe mbyllin ambasadën në Teheran

01/03/2026 21:28

Ministria e Punëve të Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe njoftoi se ka mbyllur ambasadën e saj në Teheran dhe se ka tërhequr ambasadorin dhe të gjithë stafin diplomatik nga Irani, si përgjigje ndaj sulmeve iraniane në territorin e saj.

Kjo ministri i cilësoi veprimet “agresive” të Republikës Islamike kundër objektivave civile – përfshirë zonat e banimit, aeroportet, portet dhe objektet e shërbimeve – si një “përshkallëzim i rrezikshëm dhe i papërgjegjshëm i tensioneve”.

Ajo paralajmëroi gjithashtu se sulmet iraniane po e shtyjnë rajonin drejt “rrugëve shumë të rrezikshme”.

Në përgjigje të sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, Garda Revolucionare e këtij vendi goditi Emiratet e Bashkuara Arabe dhe vende të tjera të Gjirit Persik me raketa dhe dronë.

