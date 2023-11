Emir Sahiti përplaset me lojtarin serb, komentatori kroat: Nis përballja Kosovë – Serbi Futbollisti me prejardhje nga Kosova, Emir Sahiti ka shkëlqyer të dielën me Hajduk Splitin në kampionatin kroat të futbollit. Sahiti ka realizuar në fitoren 0:2 të skuadrës nga Spliti, në udhëtim te Istra 1961, shkruan lajmi.net. 24-vjeçari gjatë ndeshjes ka pasur një përplasje me futbollistin kundërshtar serb, Mladen Devetak. Dyshja në fjalë gjatë një momenti…