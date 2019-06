Emily Ratajkowski ditën e 7 qershorit ka festuar ditëlindjen e saj të 28, ajo ka postuar disa imazhe nga festa me shoqërinë, shkruan lajmi.net.

28 vjeçarja është nga modelet pë të kërkuara në treg, por përveç modelizmit emri i saj është i njohur edhe në kinematografinë botërore.

Me filmat si ‘We are your friends’ dhe ‘Welcome home’ ajo ka bërë një hap të madh drejt sektorit të aktrimit. /Lajmi.net/