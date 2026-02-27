Emilja Rexhepi për çështjen e Presidentit: Do të votoj për kandidatin e propozuar nga Kryeministri Kurti
Deputetja boshnjake Emilja Rexhepi ka deklaruar se do ta mbështesë cilindo kandidat për President të Kosovës që do të propozohet nga kryeministri Albin Kurti, duke theksuar rolin vendimtar të grupit multietnik në këtë proces. Ajo ka bërë të ditur se kanë mbetur edhe gjashtë ditë deri në afatin për propozimin e kandidatit për president, ndërsa…
Lajme
Deputetja boshnjake Emilja Rexhepi ka deklaruar se do ta mbështesë cilindo kandidat për President të Kosovës që do të propozohet nga kryeministri Albin Kurti, duke theksuar rolin vendimtar të grupit multietnik në këtë proces.
Ajo ka bërë të ditur se kanë mbetur edhe gjashtë ditë deri në afatin për propozimin e kandidatit për president, ndërsa ka nënvizuar se mbështetja e saj do të jetë për këdo që propozohet nga Kurti.
“Do të votoj për kandidatin e propozuar nga Kryeministri Kurti”, ka thënë Rexhepi.
Sipas saj, Lëvizja Vetëvendosje (VV) aktualisht ka 57 vota në Kuvend, ndërsa grupi multietnik përbëhet nga nëntë deputetë, votat e të cilëve janë vendimtare në zgjedhjen e presidentit.
“VV ka 57 vota. Ne nga grupi multietnik jemi 9. Pa ne është e pamundur që të zgjidhet ndonjë kandidat tjetër”, ka deklaruar Rexhepi për FrontOnline.