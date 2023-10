Portieri argjentinas, Emiliano Martinez, është shpallur portieri më i mirë në botë.

Ai fitoi pas performancave heroike në Kupën e Botës “Katari 2022”.

Emiliano Martinez është nderuar me çmimin “Yashin Trophy” duke u përzgjedhur kështu portieri më i mirë i vitit.

Martinez pati një sezon fantastik si në nivel klubi me Aston Villan, ashtu edhe me kombëtaren e Argjentinës me të cilët u shpall kampion bote në Katar.