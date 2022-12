Emi Martinez tallet me Kylian Mbappe në zhveshtoren e Argjentinës

Emiliano Martinez kënaqej me dëshpërimin e Kylian Mbappe gjatë festimeve të Argjentinës pas finales së Kupës së Botës – më pak se një orë pasi ngushëlloi superyllin francez në fushë.

Martinez ishte edhe një herë heroi për skuadrën e Lionel Scalonit pasi priti një penallti të tensionuar në stadiumin’ Lusail’.

30 vjeçari fitoi shumë lavdërime pasi u shkëput nga festimet e tij për të ngushëlluar yllin e shqetësuar të Paris Saint-Germain, i cili bëri histori duke u bërë vetëm lojtari i dytë që shënon një hat-trick në një finale të Kupës së Botës pas Geoff Hurst.

Por një video që po qarkullon tani në rrjetet sociale, tregon Martinezin duke u tallur me Mbappe gjatë festimeve të zhurmshme në dhomën e zhveshjes së Argjentinës.

Portieri ishte duke kërcyer dhe kënduar me shokët e tij të skuadrës përpara se të kërkojë një moment heshtje për Mbappe.

Festimet erdhën pak pasi Martinez u nderua me çmimin e lakmuar Doreza e Artë pak para se Argjentina të jepej zyrtarisht me trofeun e Kupës së Botës.

