“Emergjenca është vetëm për raste urgjente” – Nga 1 maji Spitali i Pejës ndryshon sistemin e punës në Emergjencë
Duke filluar nga 1 maji 2026, Spitali i Përgjithshëm në Pejë do të zbatojë një sistem të ri organizimi në repartin e Emergjencës, duke kaluar për herë të parë në triazhimin e pacientëve, një praktikë standarde në shumë sisteme shëndetësore moderne. Ky ndryshim nënkupton se pacientët do të trajtohen në bazë të shkallës së urgjencës…
Postimi i plotë:
EMERGJENCA ËSHTË VETËM PËR RASTE URGJENTE!
Nga data 1 Maj 2026, për herë të parë në një Institucion publik shëndetësorë, Emergjenca e Spitalit tonë kalon në sistemin e triazhimit, që nënkupton trajtim i rasteve sipas urgjencës së gjendjes.
Emergjenca trajton vetëm raste që rrezikojnë jetën ose kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, si:
• Dhimbje të forta në gjoks
• Vështirësi në frymëmarrje
• Humbje të vetëdijes
• Gjakderdhje të mëdha
• Aksidente apo trauma serioze, etj
Rastet jo emergjente duhet të trajtohen në:
• Kujdesin parësor (mjeku familjar)
• Ambulanca specialistike
E rëndësishme është ta dini që:
– Emergjenca NUK mund të përdoret më si hyrje për repartet tjera!
– Hyrja në Emergjencë është e kufizuar vetëm për pacientët.
– Lejohet vetëm një përcjellës, dhe vetëm në raste kur është e domosdoshme.
🎯 Ky organizim mundëson:
✔️ Trajtim më të shpejtë për rastet urgjente
✔️ Shërbim më efikas dhe të sigurt për të gjithë
🙏 Faleminderit për mirëkuptimin!/Lajmi.net/